Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 23:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:45
Общество
Заслуженный работник культуры РФ Светлана Макарова умерла на 83-м году жизни
23:40
Общество
Глава ВОЗ прошел процедуру вакцинации от COVID-19
23:27
Общество
Звезда Mortal Combat Тан снимется в голливудском ремейке «Иронии судьбы»
23:25
Армия
Израиль заявил о нанесении удара по структурам ХАМАС
23:06
Весь мир
«Оставил страну в руинах»: мэр Роке-Перес раскритиковал экс-президента Аргентины
23:03
Общество
Мишустин ответил на вопросы депутатов Госдумы об итогах работы за 2020 год
23:00
Общество
Красный Крест: чем живет движение в России и в чем его ценность для общества
22:55
Весь мир
Игорь Кимаковский рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе за семь лет
22:47
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на границе Израиля и сектора Газа
22:39
Происшествия
Галявиев покинул здание суда в автозаке и в сопровождении трех машин в Казани
22:29
Общество
Синоптики назвали преждевременным метеорологическое лето в Москве
22:09
Весь мир
Оппозиционные силы готовят крупные антиправительственные митинги в Чаде
22:06
Происшествия
Фемактивистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет
22:04
Спорт
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в стал обладателем Кубка России
22:00
Общество
ФАН разобрался в ситуации с вырубкой деревьев на Ай-Петри ради стройки новой дороги
21:59
Политика
Украинские власти собираются запросить арест Медведчука
21:51
Происшествия
Упавшее дерево убило пенсионерку во время велопрогулки в Московской области
21:31
Общество
Миссия выполнима: Всемирный день климата как способ поддержать экологию Земли
21:29
Весь мир
Боевики «Боко Харам» атаковали столицу нигерийского штата Борно
21:24
Весь мир
Страны G7 обеспокоены ситуацией в Нигерии
Все новости

Игорь Кимаковский рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе за семь лет

Весь мир
Игорь Кимаковский рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе за семь лет
Федеральное агентство новостей  / 

Публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики, ведущий программы Федерального агентства новостей «Зона» Игорь Кимаковский недавно вернулся из юго-востока Украины. В программе «Открытый эфир» он поделился воспоминаниями с места событий.

«Я принес осколки, которые остались еще с 2014 года, чтобы вы понимали, такой осколок отрывал конечность, такой осколок мог разорвать человека на куски. Плотность огня была таковой, что там возле развалин Дубка за три дня осколков набросало до асфальта. Я, когда был там в первый раз в 2015 году, я вокруг себя на одном квадратном метре насобирал целое ведро осколков. Этот осколок четко демонстрирует плотность огня пулевого», — рассказал Кимаковский.

Публицист провел аналогию между началом конфликта на Донбассе в 2014 году и нынешней ситуацией.

«Ну сейчас сложнее. Например, 2014–2015 год, Дебальцево и то, что я увидел в Гольмовском. Это было за детей, это было для меня самое важное. Когда я в Дебальцево зашел после освобождения и общался с детьми, говорю «поднимите руки, кто был под обстрелом» и 90% детей подняли руки. А вот сейчас я был в Гольмовском и видел детей, то они все 100% были под обстрелом каждый день. Комендантский час там начинается не в 23 часа и не в 22, а в 18 часов, когда украинцы начинают стрелять», — сообщил журналист.

Игорь Кимаковский рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе за семь лет
Федеральное агентство новостей  / Андрей Тюнников

Город Горловка, по словам Кимаковского, до сих пор находится на некоем острие, как и поселок Гольмовский.

«Там обстреливают со всех сторон, — сказал эксперт. — Мы видели даже позиции, Зайцево это знаменитое, откуда в основном они (украинцы. — прим. ФАН) валят. И еще при этом поразило, что люди находятся на линии фронта, а в поселке идеальная чистота. И главное, спасибо Республике, понимая, что в этом населенном пункте этот завод, который давал продукцию не только для Украины, а это был мировой завод. Государство доплачивает за то, что они убирают».

Напомним, Игорь Кимаковский побывал на Савур-могиле и взял интервью у одного из участников тех событий, бойца батальона «Восток» Сотникова Олега Михайловича. В репортаже ФАН — уникальные факты из военной истории кургана. А главное — рассказанная непосредственно самим героем история о том, как «СОМ» (позывной Сотникова) трижды вызывал удар на себя и своих товарищей, оказавшись в полном окружении украинских боевиков. 

днр донбасс украина горловка кимаковский
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 271107 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 186978 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 163736 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 133047 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 120467 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Весь мир / Игорь Кимаковский рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе за семь лет
Рейтинг@Mail.ru