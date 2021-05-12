Игорь Кимаковский рассказал, как изменилась ситуация на Донбассе за семь лет

Публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики, ведущий программы Федерального агентства новостей «Зона» Игорь Кимаковский недавно вернулся из юго-востока Украины. В программе «Открытый эфир» он поделился воспоминаниями с места событий.

«Я принес осколки, которые остались еще с 2014 года, чтобы вы понимали, такой осколок отрывал конечность, такой осколок мог разорвать человека на куски. Плотность огня была таковой, что там возле развалин Дубка за три дня осколков набросало до асфальта. Я, когда был там в первый раз в 2015 году, я вокруг себя на одном квадратном метре насобирал целое ведро осколков. Этот осколок четко демонстрирует плотность огня пулевого», — рассказал Кимаковский.

Публицист провел аналогию между началом конфликта на Донбассе в 2014 году и нынешней ситуацией.

«Ну сейчас сложнее. Например, 2014–2015 год, Дебальцево и то, что я увидел в Гольмовском. Это было за детей, это было для меня самое важное. Когда я в Дебальцево зашел после освобождения и общался с детьми, говорю «поднимите руки, кто был под обстрелом» и 90% детей подняли руки. А вот сейчас я был в Гольмовском и видел детей, то они все 100% были под обстрелом каждый день. Комендантский час там начинается не в 23 часа и не в 22, а в 18 часов, когда украинцы начинают стрелять», — сообщил журналист.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Город Горловка, по словам Кимаковского, до сих пор находится на некоем острие, как и поселок Гольмовский.

«Там обстреливают со всех сторон, — сказал эксперт. — Мы видели даже позиции, Зайцево это знаменитое, откуда в основном они (украинцы. — прим. ФАН) валят. И еще при этом поразило, что люди находятся на линии фронта, а в поселке идеальная чистота. И главное, спасибо Республике, понимая, что в этом населенном пункте этот завод, который давал продукцию не только для Украины, а это был мировой завод. Государство доплачивает за то, что они убирают».

Напомним, Игорь Кимаковский побывал на Савур-могиле и взял интервью у одного из участников тех событий, бойца батальона «Восток» Сотникова Олега Михайловича. В репортаже ФАН — уникальные факты из военной истории кургана. А главное — рассказанная непосредственно самим героем история о том, как «СОМ» (позывной Сотникова) трижды вызывал удар на себя и своих товарищей, оказавшись в полном окружении украинских боевиков.