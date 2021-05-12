Галявиев покинул здание суда в автозаке и в сопровождении трех машин в Казани

Казань, 12 мая. «Казанского стрелка» Ильназа Галявиева увезли из Советского районного суда в автозаке. Его сопровождали три автомобиля.

Одна из машин, которая сопровождала автозак с, предположительно, Галявиевым, была патрульной. Две другие ехали без соответствующих знаков. Дежурившие правоохранители создали пространство вокруг транспорта из соображений безопасности, передает РИА Новости.

Трагедия произошла в Казани 11 мая. Подозреваемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 может получить пожизненный срок. Пока Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. На приговор молодой человек отреагировал безэмоционально.