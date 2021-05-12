Оппозиционные силы готовят крупные антиправительственные митинги в Чаде

Нджамена, 12 мая. Общественное объединение «Вакит Тама» заявило о подготовке к проведению массовых протестов на территории Чада в среду, 19 мая.

«Вакит Тама» — организация, объединяющая различные правозащитные союзы и оппозиционные политические партии. Ее представители координируют стихийные митинги против переходного правительства, которое сформировалось после смерти президента республики Идриса Деби.

Официальные лица республики гарантируют, что демонстрации в стране разрешены, но при определенных условиях. Важным требованием является подача запроса за пять дней до проведения митинга. Однако «Ваки Тама» отказывается подчиняться и призывает людей выходить на улицы.

Ранее ВС Чада подтвердили гибель переизбранного президента страны Идриса Деби в результате полученных во время поездки на передовую ранений.