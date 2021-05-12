Фемактивистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет

Москва, 12 мая. Журналист и феминистка Татьяна Никонова скончалась в Москве на 44-м году жизни. Трагическую новость сообщили ее друзья в социальных сетях.

Причины смерти Никоновой не уточняются. В сообщении сказано, что активистка тяжело болела. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее. Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», — говорится в Telegram-канале феминистки.

Никонова активно вела блоги на тему сексуального просвещения, гендера и феминизма. Она обозревала эротические товары для взрослых, книги и фильмы на соответствующие темы.

В Калининграде 10 мая ушла из жизни заслуженная артистка России Ирина Андреева. На момент смерти ей было 78 лет. Более 30 лет своей жизни Андреева посвятила работе в калининградской филармонии.