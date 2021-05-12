«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в стал обладателем Кубка России

Москва, 12 мая. Московский «Локомотив» в финале Кубка России обыграл самарские «Крылья Советов» и стал девятикратным обладателем трофея.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1. В составе «железнодорожников» отличились Франсуа Камано, Федор Смолов с пенальти и Мурило. За «Крылья Советов» гол забил Владислав Сарвели.

Скоро состоится последний тур чемпионата России по футболу. Российский футбольный союз (РФЛ) заявил, что все встречи будут начаты с минуты молчания в память жертв трагедии в Казани.