«ФАН повсюду»: что происходит на границе Израиля и сектора Газа

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая 2021 года. Оно произошло на фоне затянувшихся беспорядков на территории Иерусалима, возникших из-за решения властей выселить несколько палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме, где они проживали более 50 лет, но не имели необходимых документов о собственности. С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.

В подкасте «ФАН повсюду» прямиком из Израиля о ситуации в регионе рассказывает депутат Кнессета 20-го созыва, автор Telegram-канала «Восточный Синдром» Ксения Светлова. Кроме того, свою оценку ситуации дали автор Telegram-канала «Рыбарь» и военный эксперт Борис Рожин.

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В выпуске:

Локальные причины нынешней эскалации конфликта.

Спорные дома в Восточном Иерусалиме — краткая предыстория.

Что сейчас происходит на улицах Израиля?

Чрезвычайное положение в городе Лод — беспрецедентная ситуация для Израиля.

Насколько эффективна израильская тактическая система ПРО «Железный купол»?

Перерастет ли конфликт в третью интифаду?

Какова вероятность, что в палестино-израильский конфликт вмешается Иран и «Хезболла»?

Почему Израиль не заинтересован в погашении конфликта?

Биньямин Нетаньяху — основной выгодоприобретатель нынешней эскалации?

Какие ракеты используют «ХАМАС» и «Исламский джихад»?

Сценарии дальнейшего развития ситуации.

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