Упавшее дерево убило пенсионерку во время велопрогулки в Московской области

Москва, 12 мая. Правоохранительные органы Московской области начали проверку инцидента, в котором пожилую женщину насмерть придавило упавшим деревом.

Происшествие случилось в подмосковном городе Луховицы, сообщила пресс-служба областного отделения прокуратуры. В ходе следственных мероприятий оперативникам поручено установить обстоятельства и причины инцидента, а также дать соответствующую оценку действиям ответственных органов.

Недавно в столице произошел сильный ураган. В результате разгула стихии было повалено 56 деревьев, которые повредили 44 автомобиля. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести.