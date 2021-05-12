Боевики «Боко Харам» атаковали столицу нигерийского штата Борно

Абуджа, 12 мая. Вооруженные силы Нигерии отразили нападение террористической группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) на город Майдугури, столицу штата Борно.

Боевики напали на окраину района Джиддари Поло примерно в шесть вечера по местному времени. Мирное население переместилось к центру города. Солдаты вступили в бой с бандитами. Около часа продолжалась стрельба артиллерии.

Информацию об атаке подтвердил офицер 7-й дивизии армии Нигерии. Он ответил текстовым сообщением на запрос журналистов. По его словам, «войска на месте и отбивают нападение». Оно стало первым с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Пока неизвестно, какой ущерб нанесли террористы. По некоторым источникам, они сожгли несколько домов, однако официально эту информацию пока не подтверждали.

Недавно боевики совершили серию атак на юге страны, убиты 12 полицейских и одна мирная жительница.

1 Организация запрещена на территории РФ.