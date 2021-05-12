Москалькова предложила расширить критерии для выдачи прав на оружие в РФ

Москва, 12 мая. Желающим получить права на оружие следует предоставлять характеристику с места работы или учебы. Так считает уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова.

Тех, кто уже получил соответствующее право, Москалькова призвала проверять на наличие психических отклонений. Она считает, что в России недостаточно критериев для выдачи прав на владение оружием. По словам омбудсмена, кандидатов необходимо просвещать и экзаменовать, передает РИА Новости.

Москалькова ранее призвала повысить возраст получения права на владение оружием. Сейчас выдача документа возможна с 18 лет, однако, по словам омбудсмен, планку необходимо повысить до 21 года.

В минувший вторник 19-летний житель Казани совершил вооруженное нападение на школу. Незадолго до трагедии злоумышленник получил разрешение на владение оружием. Суд арестовал стрелка на два месяца, ему грозит пожизненное лишение свободы.