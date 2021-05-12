Страны G7 обеспокоены ситуацией в Нигерии

Абуджа, 12 мая. Государства «Большой семерки» собираются выделить Нигерии 389 миллионов долларов США для оказания помощи тем, кто пострадал от террористической группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ).

Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, США и Япония заявили о желании передать средства ООН и других международных организаций, которые готовы поддержать африканскую республику.

Верховный комиссар Великобритании по Нигерии Катриона Лейинг возглавила комитет G7 по оказанию гуманитарной помощи в 2021 году.

«Сейчас очень важно начать действовать, чтобы не довести ситуацию с продовольственной безопасностью до крайности. Миллионы человек пострадали от конфликта», — сказала она.

В феврале ООН запустила фонд объемом в один миллиард долларов, призванный помочь восьми миллионам пострадавших на северо-востоке Нигерии. За время конфликта в республике погибли около 30 тысяч человек, а миллионы стали беженцами.

В конце апреля на ситуацию в странах Сахеля обратили внимание эксперты ООН. Кроме Нигерии в помощи нуждаются Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Чад и Камерун. Организация призвала мировое сообщество поддержать пострадавший регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.