«Пропавшая» из «Время покажет» Стриженова удивила поклонников молодым лицом

Симферополь, 12 мая. Телеведущая Екатерина Стриженова удивила поклонников молодой внешностью на отдыхе в Крыму. «Что-то Вы на себя не похожи», - пишут в Сети.

Стриженова провела длинные майские выходные на пляжах российского Крыма. Отдых ведущей затянулся: 11 и 12 мая телезвезда не появилась в студии «Время покажет». В конце каникул она опубликовала короткое видео с видом на бассейн, в котором передала поклонникам привет.

«Море холодное, пока никто не купается, но зато есть солнце. Прекрасно. Солнечный привет вам всем!» – сказала Стриженова.

Внешность ведущей на крымском отдыхе удивила ее подписчиков. Пользователи признаются, что это касается не столько загара, которым Стриженова обзавелась на российском юге, сколько молодой внешности 53-летней артистки. В комментариях россияне рассуждают о причинах ее резкого «омоложения». Большинство считает, что звезда злоупотребляет фильтрами.

«Что-то Вы совсем на себя не похожи. Я не про загар», - пишет sernat7823.

«Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», - отмечает marinavladx.

«Ну и фильтр, глаз открыт и закрыт по очереди. Будьте естественны – это честно и натурально», - призывает bogoslavets1976.

«Выглядите на 30 лет, думала, какая-то молодая девушка», - делает комплимент naumova4085.

«На себя не похожа ни внешне, ни голосом. Заигралась в красотку», - отмечает geminimarv.

«Зубы у всех ужасно белые, не по возрасту выделяются, и сразу понятно, что не натуральные», - написала antonina_4045.

«Без макияжа как девчонка, хорошенькая», - считает krakovskaiav.

В отсутствие Стриженовой «Время покажет» выходит с тремя ведущими: Анатолием Кузичевым, Олесей Лосевой и Артемом Шейниным. Соведущий Екатерины Руслан Осташко проводит репортажи из Казани после трагических событий в местной школе №175. Перед праздниками Осташко фактами поставил на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в споре о марше радикалов в Киеве.