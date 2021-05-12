РФ отреагировала на эстонскую провокацию с перевернутым фото Бронзового солдата

Таллин, 12 мая. Российское посольство указало работниками эстонского СМИ "верное направление" для исправления их проблем с мировосприятием.

В странах с таким откровенно антироссийским руководством, как в Эстонии местные СМИ уже привыкли устраивать провокации, задевающие русских. Ярким примером тому может служить реакция российского посольства на весьма неоднозначный материал, посвященный празднованию Дня Победы, который был размещен на эстонском портале Postimees.

Так, по сообщению аналитического портала RuBaltic.Ru, для статьи под названием «9 Мая и Бронзовая ночь. А что об этом думает русскоязычная молодежь Эстонии?» в качестве иллюстрации было выбрано перевернутое изображение памятника «Бронзового солдата». Источником отмечается, что в самом опубликованном интервью «не было каких-то резких высказываний по поводу Дня Победы». Исходя из этого, было высказано предположение, что редакция портала, для придания противоречивости статье и привлечения дополнительной аудитории пошла на подобный провокационный шаг.

В итоге это привлекло внимание и российских дипломатов, которые на странице посольства в Facebook дали нетривиальный ответ эстонским провокаторам.

«Дорогая редакция Rus.Postimees, у вас все в порядке? Если что-то перевернулось в ваших головах или почва ушла из-под ног и все встало с ног на голову — обращайтесь к нам, с радостью поможем и укажем верное направление», — написали российские дипломаты, намекая на возможные проблемы с психическим здоровьем у авторов подобной провокационной идеи.

Ранее отмечалось, что на 9 Мая власти Риги приняли решение заблокировать свободный доступ к памятнику Освободителям.