15 мая международное сообщество отмечает День климата. Этот праздник не занесен в реестры официальных праздничных дат, и в этот день не бывает выходных, но от этого праздник не становится менее значимым. ФАН приглашает отметить этот день всех, кому небезразличен здоровый климат нашей планеты.

Как появился Международный день климата

Идея отмечать Международный день климата появилась в 90-х годах прошлого века после того, как метеорологи и климатологи опубликовали ряд мало обнадеживающих исследований на тему глобальных климатических изменений на нашей планете. В 1992 году представители более чем 180 стран собрались на Саммите в Рио-де-Жанейро, посвященном актуальным проблемам экологии. Участники конференции представили протоколы наблюдений за озоновым слоем планеты. Представленная информация явно свидетельствовала, что он уменьшается, становится тоньше, а значит, хуже задерживает ультрафиолетовое излучение. Причиной такого явления специалисты назвали резкое увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу, что грозило в скором времени возникновением «парникового эффекта».

Ученые всего мира сошлись во мнении, что климат на планете меняется слишком быстрыми темпами, и человеческая деятельность слишком сильно нарушает природный баланс. Стало очевидным, что бороться с уменьшением вредных выбросов в атмосферу в одиночку невозможно. Нужно привлекать внимание всего мирового сообщества. По итогам Саммита собравшиеся подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, где были прописаны правила сохранения окружающей среды.

В 1997 году в Японии прошла вторая сессия Конференции, результатом которой стало подписание Киотского протокола, строго регламентировавшего выбросы углекислого газа промышленными концернами. Также была создана программа действий по уменьшению вредоносных влияний на атмосферу вплоть до 2012 года.

Очередная конференция состоялась в 2007 году в Индонезии. Участники мероприятия — представители более чем 190 стран — составили обращение-коммюнике ко всем крупным промышленным корпорациям с призывом предпринимать необходимые меры по сохранению окружающей среды.

Климатические саммиты разного уровня проводятся регулярно, каждый год. В прошлом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, такой саммит проходил в онлайн-режиме. На повестке дня главным вопросом по-прежнему остается глобальное потепление. Ведь естественным его последствием станет таяние ледников и повышение уровня воды в мировом океане, изменится рельеф местности, и для людей остро встанет вопрос освоения новых территорий для проживания.

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Тревожные факты об изменении климата на планете

• Своим возникновением термин «парниковый эффект» обязан аналогии с теми процессами, которые происходят с воздухом в теплицах, закрытых стеклянными крышами — солнечное излучение видимого спектра проникает через стеклянную поверхность, а инфракрасное — задерживается. Шведский ученый Сванте Аррениус еще в XIX веке озвучил свою теорию о разогреве парниковых газов. Согласно этой теории, атмосфера Земли, насыщенная парниковыми газами, слабо поглощает коротковолновое солнечное излучение, при этом, длинноволновое и тепловое поглощается заметно лучше. Нарушается теплоотдача Земли с космическим пространством. К парниковым газам можно отнести водяной пар, углекислый газ, метан, оксид азота и другие.

• Есть точка зрения, что все разговоры о слишком явном влиянии человеческого фактора на изменения климата — это лишь научные спекуляции. Действительно, климат на Земле менялся много раз, есть факты, подтверждающие, что и насыщение воздуха кислородом сотни тысяч лет назад было в несколько раз выше. Менялось и атмосферное давление, и средняя температура воздуха то падала ниже нынешней, то становилась выше. Но еще никогда в истории климат не менялся с такой скоростью. Поэтому самый значимый фактор опасности — это именно перемена климата, которую можно наблюдать в течение последних 35 лет.

• Чтобы глобальное потепление «удерживалось» в рамках 1,5 градусов среднегодовой температуры, всемирные выбросы парниковых газов в период с 2020 года по 2030 год должны уменьшаться на 7,6% каждый год.

• Последний раз на Земле в результате естественных климатических циклов уровень CO₂ в атмосфере был таким же высоким примерно от 5 до 2,5 млн лет назад. При этом уровень мирового океана был выше на 15 метров. Ученые прогнозируют, что к 2060 году из-за повышения уровня воды будут вынуждены переселиться около 1,4 млрд человек.

• Метеорологическая служба России с тревогой отмечает, что в нашей стране климат меняется быстрее, чем во многих других государствах. К примеру, среднегодовая температура по России за прошлый год была самой высокой за всю историю метеонаблюдений.

Кто и как празднует Международный день климата?

Сохранение климата и здорового природного баланса нашей планеты — задачи общемирового масштаба. Поэтому присоединиться к празднованию этого Дня — это значит выразить поддержку всем тем, кто занимается решением этих задач, и в этом смысле здесь крайне важным станет участие в праздничных мероприятиях каждого из нас. И, конечно же, это особый день для исследователей-климатологов, экологов, специалистов по экологической безопасности, сотрудников природоохранных организаций, благотворительных фондов и волонтерских объединений, занимающихся защитой окружающей среды.

Международный праздник климата также отмечают в профильных вузах: для студентов устраивают круглые столы и онлайн-конференции по вопросам сохранения природы и атмосферы нашей планеты. А еще в этот день, помимо тематических лекций и семинаров, будущие экологи, равно как и все неравнодушные граждане, могут услышать выступления лидеров экологических движений и даже глав государств.