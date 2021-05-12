Власти ЦАР добьются справедливости для всех пострадавших от вооруженных конфликтов

Банги, 12 мая. Центральноафриканская Республика отметила во вторник, 11 мая, День памяти жертв вооруженных конфликтов. Президент Фостен-Арканж Туадера принял участие в торжествах.

Об этом в социальной сети Facebook сообщило правительство страны.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMET JUSTICE ET RÉPARATIONS AUX VICTIMES DES CRISES MILITARO-POLITIQUES A L'OCCASION DE... Опубликовано La Renaissance Вторник, 11 мая 2021 г.

Лидер африканского государства посетил второй округ столицы, где возложил цветы к памятнику мученикам. Он подчеркнул, что необходимо помнить обо всех, кто погиб или пострадал во время многочисленных кризисов. Страна не имеет права забывать трудности и насилие, которые ей пришлось пережить.

«Этим жестом мы хотим показать, что добьемся справедливости. Власти добьются репараций для всех переживших жестокость и потери. Мы собираемся вкладывать средства в восстановление», — заявил Туадера.

Кроме того, президент отметил, что День памяти жертв вооруженных конфликтов нужен республике, чтобы не допустить повторения трагедий.

«Этот день важен тем, что мы можем сказать: наши жертвы не забыты», — сказал центральноафриканский лидер.

Жители ЦАР с 2016 года вспоминают погибших и раненных 11 мая. Министр по гуманитарным вопросам и национальному примирению Вирджиния Байкуа выступила с речью и подчеркнула, что только несколько недель назад вооруженные силы с помощью союзников из России и Руанды разбили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули в республику мир. Темой вчерашних мероприятий стали борьба с безнаказанностью, правосудие и возмещение ущерба.