Москва, 12 мая. Президент Украины Владимир Зеленский начал кампанию против оппозиции и политиков, чтобы переизбраться на второй срок, заявил доктор экономических наук Алексей Зубец.

Нынешний лидер Украины сообщил, что будет переизбираться на второй срок. Обратное Зеленский утверждал, когда только занял пост президента. Тогда он сказал, что пришел к власти на один срок, чтобы урегулировать ситуацию в стране, отметил Зубец в беседе с журналистами российских СМИ.

Сегодня задачей главы Украины является сохранение поста президента. С этим связаны и недавние обыски, которые проходили в квартире политика Виктора Медведчука. Владимир Зеленский устраняет нежелательных лиц, чтобы беспрепятственно переизбраться на второй срок, уточнили в сообщении.

Кроме того, лидер страны пытается контролировать олигархов. Таким образом он будет иметь власть практически над всеми телеканалами. Ведь все СМИ на Украине сегодня принадлежат олигархам, которые могут помочь ему переизбраться на второй срок, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что 11 мая в квартире украинского политика Виктора Медведчука прошли обыски. Генпрокуратура обвинила его в государственной измене. Медведчук заявил, что не считает себя виноватым и готов защищаться.