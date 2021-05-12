Ищенко заявил о способности России превратить Британию в «захолустный остров»

Москва, 12 мая. Победа России в геополитической схватке с США за Европу вернет Великобританию к ее естественным размерам и статусу. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, антироссийская политика Лондона объясняется просто: британцы не могут позволить России стать основным «протектором» и партнером Европы. Великобритания является младшим партнером США, вес которого в Старом Свете зависит от американского влияния.

Вашингтон ведет борьбу с Москвой за контроль над Европой, которая нуждается во внешнеполитическом защитнике и сильном экономическом партнере. Вариантов, как считает Ищенко, у европейцев два: США и Россия. В случае успеха РФ Великобритания лишится имеющегося влияния и политико-экономических преимуществ, которые ей дает статус американского сателлита.

«Если будет доминировать Россия, Великобритании ничего не светит. В таком случае российским партнером в Европе станет Германия. А Британия становится тем, чем она была всегда, и чем должна быть: задворками континента, мелким бедным островом», - объяснил Ищенко.

«А если в Европе доминируют США, то Британия остается их главным представителем. И все «плюшки», которые просочатся сквозь американские пальцы, падают в британскую корзину. Так что ничего личного – только бизнес», - добавил эксперт на YouTube-канале «Украина.ру».

Чтобы не допустить конструктивных отношений между Россией и ЕС, британцы одну за другой выдвигают антироссийские инициативы, а уровень русофобии Лондона часто превосходит даже Восточную Европу. Как считает Ищенко, это обусловлено исключительно интересами собственного благополучия и выживания британцев с пониманием, чем грозит «уход» США из Европы.

По мнению экспертов, саммит глав МИД G7 показал признаки переформатирования коллективного Запада с выходом Британии на ведущие роли. Об этом свидетельствуют не только многочисленные «британские следы» в международной политике, в том числе относительно России и Китая, но и масштабные инициативы Лондона.