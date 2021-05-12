Боевики используют жителей ЦАР в качестве живого щита и скрываются от ВС республики

Банги, 12 мая. Жители центральноафриканской деревни Гбогбо обратились к властям республики с просьбой разбить оставшихся от конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) боевиков.

Бандиты скрываются от вооруженных сил (FACA) и трусливо нападают на гражданских. Поселение стало одной из их целей. Радикалы захватили местных в заложники.

«Они жестоко обращаются с нами. Некоторых убивают. Многие бежали из деревни, однако других задержали боевики и вернули обратно, потребовав с них штраф. Теперь люди уходят ночью и пытаются добраться до Ялинги или Бриа», — рассказал житель Гбогбо.

При этом сами бандиты считают, что они поступают законно. Преступники оправдывают собственные действия тем, что это является «справедливой» реакцией на преследования со стороны армии и их соратников.

Один из спасшихся от боевиков рассказал, что группировку, которая контролирует населенный пункт, возглавляет Махамат Салле. Ранее он состоял в ныне разгромленной «Коалиции». До победы FACA находился в Бангасу, однако правительственные войска выбили оттуда всех радикалов и обеспечили безопасность в окрестностях населенного пункта.

Вооруженные силы продолжают операцию по зачистке территорий, где пытаются укрыться боевики. Премьер-министр Фирмен Нгребада ранее рассказал, что к мирной жизни вернулся город Мобае на юге республики. Его освободили в начале марта, а после в нем восстановили порядок.