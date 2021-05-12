Юмористы «Квартала 95» высмеяли кампанию по вакцинации Зеленского

Киев, 12 мая. Украинская юмористическая «Студия Квартал 95» высмеяла кампанию по вакцинации граждан в стране и попытки президента Владимира Зеленского сделать прививки людям.

На странице в социальной сети коллектив обнародовал видеоролик. В нем комики указали, что украинцы выходят на тонкий лед, пьют воду из крана, однако боятся делать прививку от коронавируса.

«Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский и двукратный мэр Киева Виталий Кличко решили начать всеукраинскую вакцинацию с киевлян…» — говорится в ролике.

По сюжету, «Зеленский» и «Кличко» бродят по украинской столице в поисках «жертвы» на вакцинацию. В конце мэр Киева уронил чемодан, в котором находились ампулы с лекарством.

Как стало известно ранее, замглавы офиса Зеленского объяснил, почему «Квартал 95» не критикует президента.