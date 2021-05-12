Танзания развивает сотрудничество с британскими инвесторами

Додома, 12 мая. Танзания расширяет сотрудничество с Великобританией. Об этом заявила президент республики Самия Сулуху Хасан.

В ходе встречи с британским министром по делам Африки Джеймсом Даддриджем она пообещала «широко открыть двери» для предприятий, готовых работать в африканской стране, а также обеспечить привлекательную и дружественную инвестиционную атмосферу.

По мнению Хасан, визит иностранного политика укрепит двусторонние отношения между государствами. Кроме того, она обратилась к правительству Великобритании с просьбой поддержать ее страну в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг.

Даддридж заверил, что Лондон продолжит сотрудничество, а британские компании заинтересованы во вкладывании средств в Танзанию.

Министр посетил республику с двухдневным визитом. Он также планирует встретиться с министром промышленности и торговли Китилой Мкумбо и государственным министром по инвестициям Джеффри Мвамбе.

Ранее Самия Сулуху Хасан посетила Кению и встретилась с президентом Ухурой Кениатой. Они обсудили расширение торговли и отмену ограничений на импорт кукурузы.