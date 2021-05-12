Нигер начал борьбу с дефицитом электроэнергии

Ниамей, 12 мая. Власти Нигера потратят 144 млн евро на расширение электросетей. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк.

Совет министров заявил, что такое решение позволит расширить и улучшить доступ к электричеству. Правительство собирается восстановить разрушенные конструкции, а также укрепить и развить действующие.

Снабжение энергией остается для Нигера серьезной проблемой. Проект, который назвали Nigelec, инициировали, чтобы способствовать экономическому росту страны и сокращению социального неравенства.

Кроме того, он позволит улучшить финансовое положение местной энергетической компании и закрыть девять дизельных заводов, которые вредят экологии. После реализации плана около 315 тысяч человек в столице и 114 тысяч в деревнях получат доступ к электричеству.

Всемирный банк сообщил, что Нигер остается в числе стран с самым низким уровнем электрификации на Африканском континенте. В 2018 году он составлял всего 17,6%.

Ранее бороться с энергетическим кризисом начали в Южноафриканской Республике. Власти упростили правила открытия мелких предприятий, чтобы увеличить объемы выработки электричества.