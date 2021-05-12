В МИД России назвали главную тему возможной встречи Путина и Байдена

Москва, 12 мая. Российская сторона находится на низком старте по вопросу организации встречи президента Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена, заявили в МИД.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва готова включиться в работу по вопросу организации саммита на высшем уровне. Сейчас требуется подтверждение о готовности Вашингтона к этим процессам.

Российский дипломат подчеркнул, что главной темой возможных переговоров на высшем уровне станет стратегическая стабильность.

Байден во время недавних телефонных переговоров с российским лидером предложил провести личную встречу. Саммит Москвы и Вашингтона может состояться в ближайшее время.