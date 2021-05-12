Лавров и Блинкен рассмотрят вопросы отношений РФ и США на встрече в Рейкьявике

Москва, 12 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен проведут очные переговоры в Рейкьявике. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств договорились о двусторонней встрече во время последнего телефонного разговора. Дипломаты планируют рассмотреть ключевые вопросы международной повестки, а также отношений Москвы и Вашингтона.

Представители МИД отметили, что очные переговоры Лаврова и Блинкена будут проходить «на полях» сессии Арктического совета, которая состоится 20 мая.

Лавров ранее заявил о стремлении США сузить повестку диалога с РФ по стратегической стабильности.