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Генсек ООН считает роль «Спутника V» ключевой в процессе вакцинации в мире

  /   Обновлено: 12 мая 2021 20:57
Общество
Генсек ООН считает роль «Спутника V» ключевой в процессе вакцинации в мире
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Нью-Йорк, 12 мая. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в вакцинации от COVID-19 по всему миру, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Странам, в которых одобрен «Спутник V», стоит использовать этот препарат для вакцинации от COVID-19. Гутерреш выразил благодарность российским ученым за возможность пользоваться их разработкой работникам ООН.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Более 60 стран мира разрешили использование российской разработки на своих гражданах.

оон гутерреш Спутник V
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