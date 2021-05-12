Генсек ООН считает роль «Спутника V» ключевой в процессе вакцинации в мире

Нью-Йорк, 12 мая. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в вакцинации от COVID-19 по всему миру, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Странам, в которых одобрен «Спутник V», стоит использовать этот препарат для вакцинации от COVID-19. Гутерреш выразил благодарность российским ученым за возможность пользоваться их разработкой работникам ООН.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Более 60 стран мира разрешили использование российской разработки на своих гражданах.