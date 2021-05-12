Телеведущая преподала урок этикета для команды Зеленского

Киев, 12 мая. Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала гражданам, как правильно сидеть в людных местах. Уроки этикета вызвали бурную реакцию у пользователей Сети.

Команда президента Украины Владимира Зеленского в апреле посетила с рабочим визитом Катар. По мнению специалистов, делегация допустила грубую дипломатическую ошибку. В мусульманских странах запрещено сидеть нога на ногу и демонстрировать свою подошву. Однако команда Зеленского сделала и то, и другое.

Фреймут решила рассказать украинцам, как правильно сидеть в людных местах. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях.

«Как правильно сидеть? Пятками напоказ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы», — написала Фреймут.

Подписчики с критикой восприняли уроки телеведущей. Украинцы также напомнили об ошибках, которые совершила украинская делегация в Катаре.

«Правильно сидеть — не закидывая ногу на ногу, или что-то поменялось в этикете?» — добавил другой пользователь.

«Ох, поздно… украинская делегация в Катаре уже все показала», — добавил третий комментатор.

Стоит отметить, что «уроки» Фреймут давно стали предметом насмешек не только у пользователей Сети, но и среди коллег. Ее пародировали певица Анастасия Приходько, ведущая Леся Никитюк и Владимир Остапчук. Несмотря на это, Фреймут продолжает обучать украинцев правилам приличия.

Ранее стало известно, что посольства Украины и Грузии пожаловались на курс о России в Городском университете Дублина.