Барнаульская полиция спасла ребенка от падения с третьего этажа

Барнаул, 12 мая. Стражи порядка не дали маленькому мальчику упасть с третьего этажа жилого дома. Позже выяснилось, что семья ребенка состоит на учете.

Жительница города позвонила в полицию после того, как заметила маленького мальчика возле открытого окна на третьем этаже. Стражи порядка не стали дожидаться прибытия экстренных служб и самостоятельно спасли ребенка от падения.

Один из правоохранителей остался внизу, где местные жители уже растянули покрывало. Второй же смог забраться в квартиру через соседний балкон, снять малыша с подоконника и передать в руки врачей.

Позже выяснилось, что ребенок жил в неблагополучной семье, а в доме царила антисанитария. В связи с этим мальчика временно поместили в Дом ребенка, куда позже принесли игрушки его спасители.

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