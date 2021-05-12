Многих мигрантов из Украины в июне ждет массовая депортация из РФ

Москва, 12 мая. В июне послабления, касающиеся пребывания трудовых мигрантов РФ, которые были введены в связи с коронавирусом будут снят и многие украинцы вынуждены будут уехать на родину.

Миграционная амнистия в России подходит к концу. Ее ввели в начале прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В связи с пандемией большинство стран в мире закрыли свои границы на въезд и выезд. Из-за этого трудовым мигрантам было некуда деться, хотя по документам сроки их пребывания уже начали подходить к концу.

С 15 июня 2021 года миграционное законодательство возобновит свою работу в обычном режиме. В связи с этим, по данным МВД РФ, угроза высылки из страны нависнет примерно над 1 миллионом человек. Около 150 тысяч из них являются гражданами Украины. Также в ведомстве пояснили, что у трудовых мигрантов будет возможность переоформить документы, если у них нет возможности уехать заграницу.

По имеющимся данным, уже сейчас многие мигранты обращаются в структуры МВД, чтобы продлить сроки временного пребывания в РФ. Им могут отказать, например, если человек совершил правонарушения и представлял фальшивую регистрацию или миграционную карту.

Добавим, по данным ООН, в России проживают около 3,2 миллиона украинцев. Трудовая миграция может являться одним из видов протеста. Кто-то выходит на Майдан, а кто-то покупает билет и уезжает в другую страну.