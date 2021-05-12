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Израиль признал Косово под давлением США

Весь мир
Израиль признал Косово под давлением США
 /  Федеральное агентство новостей

Белград, 12 мая. Выступление израильского посла на одном из сербских телеканалов вызвало непонимание и послужило поводом для критики со стороны Белграда. В частности, в ходе интервью для телеканала Prva Яхель Вилан заявил, что его страна признала независимость Косово под давлением Америки.

Однако на этом «признания» главы дипмиссии не закончились.

«Решение Израиля признать независимость Косово было принято под американским давлением, но давайте не будем забывать, что это было сделано в рамках соглашения между Сербией и Косово c Америкой, а не с нами. Я не скрываю, что это решение было принято Израилем после многих лет непризнания Косово, так как оно противоречит нашим интересам в Сербии», - сказал он.

Тем самым глава дипмиссии поставил под сомнение позицию официального Белграда по этому вопросу, заявив, что существует некое прямое соглашение между Приштиной и Сербией.

На вопрос журналиста о том, какое соглашение подписала Сербия, если она не признала независимость Косово, посол отметил, что лично документа не видел. Но уверен в его существовании.

«Зачем мне видеть этот документ, это не мое соглашение, Сербия подписала этот документ. Я не видел никакого отрицания со стороны Сербии и США. Сербия никогда не отрицала, что он подписан. Я не видел, чтобы кто-нибудь в Сербии сказал, что они не подписывали это Соглашение, документ существует, насколько мне известно», - сказал дипломат.

Подобное заявление не могло остаться незамеченным. Спустя несколько часов с официальным заявлением выступил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Он подчеркнул, что высказывания посла Израиля о том, что Сербия «признала» Косово абсолютно неверно, и это «своего рода грубость».

Во-первых, если изучить соглашение, подписанное в Белом доме в присутствии Дональда Трампа, становится ясно, что Приштина и Белград подписали два разных документа с Вашингтоном, но не друг с другом, и пункты в соглашении отличаются. Глава сербского МИД подтвердил, что президент Сербии Александр Вучич подписал совершенно иной документ, нежели тот, который был передан на подпись приштинской стороне.

«Ясно, что Сербия подписала соглашение с Вашингтоном, а с ним подписал документ и представитель так называемого Косово, отдельно. В части, подписанной Вучичем, говорится, что Сербия соглашается открыть представительство в Иерусалиме и переместить туда свое посольство в Израиле. В части, подписанной Авдуллой Хоти, говорится, что Косово соглашается требовать взаимного признания Сербией его как государства», - пояснил министр Селакович.

Комментируя заявление израильского посла, Селакович также добавил, что президенту Сербии удалось тогда выдержать давление в Вашингтоне, которое, по его словам, было жестким.

«Вучич не попал в ужасные ловушки, а Израиль не смог противостоять этому давлению. Граждане Сербии должны гордиться тем, что у них есть президент, которому удалось противостоять напору США и сохранить наше лицо и нашу национальную позицию», – подчеркнул Селакович

Правда, немного позже посол Израиля отказался от своих слов, заявив, что имел в виду другое: «Я только упомянул, что это было сделано в соответствии с Вашингтонским соглашением, которое Сербия и Косово подписали отдельно с США, а не с нами», - написал Вилан в Twitter.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал сербский политолог Душан Пророкович.

Израиль признал Косово под давлением США
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, существует так называемое Вашингтонское соглашение, подписанное Трампом и Вучичем, которое не является классическим межгосударственным соглашением.

 «Оно никогда не ратифицировалось в парламенте Сербии, но и США, и Израиль настаивают на его применении. Согласно ему, президент Вучич обязался переместить сербское посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а взамен Израиль признал Косово, которое даже открыло свое посольство в Иерусалиме», – подчеркнул эксперт.

Весь инцидент, по мнению Пророковича, сводится к недопониманию со стороны израильской стороны, и оно относится  в том числе и к позиции Сербии.

«Посол Израиля ссылается на тот документ, что был ранее подписан, он тем самым напоминает Вучичу о том, что тот им обещал в рамках соглашения. С другой стороны, я считаю, что Вучич не может выполнить того, что было указано в этом документе. Так как это полностью противоречит как интересам Сербии, так и внешней политике России, Китая, ЕС и Турции на Ближнем Востоке», – заключил политолог.

сербия белград приштина
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