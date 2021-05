Израиль признал Косово под давлением США

Белград, 12 мая. Выступление израильского посла на одном из сербских телеканалов вызвало непонимание и послужило поводом для критики со стороны Белграда. В частности, в ходе интервью для телеканала Prva Яхель Вилан заявил, что его страна признала независимость Косово под давлением Америки.

Однако на этом «признания» главы дипмиссии не закончились.

Тем самым глава дипмиссии поставил под сомнение позицию официального Белграда по этому вопросу, заявив, что существует некое прямое соглашение между Приштиной и Сербией.

На вопрос журналиста о том, какое соглашение подписала Сербия, если она не признала независимость Косово, посол отметил, что лично документа не видел. Но уверен в его существовании.

Подобное заявление не могло остаться незамеченным. Спустя несколько часов с официальным заявлением выступил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Он подчеркнул, что высказывания посла Израиля о том, что Сербия «признала» Косово абсолютно неверно, и это «своего рода грубость».

Во-первых, если изучить соглашение, подписанное в Белом доме в присутствии Дональда Трампа, становится ясно, что Приштина и Белград подписали два разных документа с Вашингтоном, но не друг с другом, и пункты в соглашении отличаются. Глава сербского МИД подтвердил, что президент Сербии Александр Вучич подписал совершенно иной документ, нежели тот, который был передан на подпись приштинской стороне.

Комментируя заявление израильского посла, Селакович также добавил, что президенту Сербии удалось тогда выдержать давление в Вашингтоне, которое, по его словам, было жестким.

I fully agree with FM Selaković and that's why I never said Serbia had anything to do with Israel's recognition of Kosovo. I only mentioned it was done under the Washington agreement, which Serbia and Kosovo signed separately with the USA, not with us. @MFASerbia https://t.co/4wKtCiO3uX