Африканский союз переносит заседание в Чаде на пятницу по техническим причинам

Нджамена, 12 мая. Заседание Совета мира и безопасности Африканского союза (АС) планировалось провести во вторник, 11 мая. Однако по техническим причинам переговоры перенесли на пятницу.

Встреча стран – участников АС представляет немалое значение для Чада. На ней Африканский союз намерен решать вопрос введения санкций против страны из-за «захвата государственной власти» генералитетом после смерти Идриса Деби, президента Чада.

Главной причиной переноса заседания назван перевод отчета миссии на все языки стран – членов Совета. Африканский союз уже с конца апреля не может придти к общему консенсусу касательно наложения ограничительных мер на Республику Чад.

Ранее Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как смерть Идриса Деби может повлиять на обстановку в регионе.