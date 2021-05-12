Четыре лисенка родились в Иркутском зоосаде

Иркустк, 12 мая. Малыши родились у самки по кличке Алиса и ее постоянного партнера — чернобурого лиса Джека. Помимо отца лисят, в вольере вместе с матерью проживают еще два взрослых самца.

По словам работников сада, щенки появились на свет в апреле 2021 года. У них уже открылись глазки и начали резаться зубы, но у их матери не хватает молока на такое количество детенышей, поэтому они не могут получить необходимое питание в должной мере.

Пока малыши живут у рабочей по уходу за животными по имени Анастасия. Они питаются специальной молочной смесью с необходимыми для развития добавками, но вскоре перейдут на измельченное мясо.

Сотрудники ростовского зоопарка помогли появиться на свет птенцу белоголового сипа, сообщало Федеральное агентство новостей. Его родители не стали высиживать яйцо. Тогда его поместили в инкубатор на 60 дней.