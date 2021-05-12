Президент Гондураса готов открыть торговое представительство КНР ради вакцин

Тегусигальпа, 12 мая. Гондурас может открыть торговое представительство КНР ради получения вакцин. Об этом сообщил президент страны Хуан Орландо Эрнандес во время выступления 11 мая.

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El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó que si es necesario abrir una Oficina Comercial en China Continental para ampliar sus relaciones diplomáticas y eso permite acceder a vacunas, “se hará”. https://t.co/DrSsCFCIf3 pic.twitter.com/pllkZxLKjK — Radio América HN (@radioamericahn) May 12, 2021

Эрнандес выразил свое недовольство по поводу того, что богатые страны накопили у себя мировые запасы лекарства. Президент заявил, что более бедные страны «отчаянно нуждаются в вакцинах», и его правительство готово сделать все что угодно, чтобы помочь своему населению во время пандемии.

В случае необходимости власти Гондураса готовы открыть торговое представительство КНР, так как «это в лучших интересах народа Гондураса».

Эрнандес заявил, что для обеспечения закупки китайских вакцин, он поступит так, как было предложено китайским правительством, и построит «дипломатический мост» между двумя странами.

Президент также отметил, что Мексика, Чили, Аргентина или Сальвадор могут помочь с закупкой китайских вакцин. Кроме того, глава государства попросил правительство Тайваня оказать давление на США, чтобы обеспечить поддержку страны.

«Так как мы имеем дипломатические отношения с Тайванем, мы попросили эту страну помочь нам в переговорах с Вашингтоном, так как США обладают огромным запасом вакцин, срок годности которых может истечь», — сказал Эрнандес.

Многие латиноамериканские страны получают поставки вакцин из Китая, однако такие государства региона, как Гватемала и Гондурас, поддерживающие отношения с Тайванем, а не с Пекином, не могут их получить.

России и Китаю удалось укрепить свои позиции в регионе благодаря продаже своих вакцин в Латинской Америке. Причем большая часть поставок вакцин в Латинскую Америку была осуществлена Россией и Китаем, в то время как американские компании задерживали экспорт препаратов, подрывая планы по вакцинации. По мнению многих экспертов, это может иметь долгосрочные геополитические последствия.

В ответ на заявление президента Гондураса представители Тайваня обвинили КНР в использовании вакцин в политических целях. Ранее схожая ситуация наблюдалась в отношениях еще с одним союзником Тайваня — Парагваем.