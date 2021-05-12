Mitsubishi вернет на рынок бренд Ralliart спустя 11 лет

Токио, 12 мая. Автопроизводитель Mitsubishi возвращает легендарный бренд Ralliart. Это спортивное подразделение японской марки, чья деятельность была приостановлена в 2010 году.

Суббренд занимался разработкой и подготовкой гоночных автомобилей компании, а также осуществлял выпуск тюнинг-аксессуаров.

Официальных данных о возрождении подразделения Ralliart в настоящий момент мало. При этом известно, что его запуск вернет возможность производства запчастей для уже имеющихся машин и даст пропуск в автоспорт. Выпуск новинки возрожденного бренда планируется в 2022 году, отмечают источники японского издания в компании Mitsubishi, ссылаясь на финансовый отчет предприятия FY2020 от 11 мая 2021 года.

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