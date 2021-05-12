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Фильм о герое Курской битвы снимают в Мордовии

  /   Обновлено: 12 мая 2021 20:55
Общество
Фильм о герое Курской битвы снимают в Мордовии
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 12 мая. В Мордовии идут съемки документального фильма, посвященного подвигу уроженца республики на Курской битве. Проект реализуют местные энтузиасты.

Главный герой — лейтенант Иван Гусев. Жизнь молодого бойца оборвалась 12 июля 1943 года на Курской дуге. Его танк Т-34 под руководством легендарного командира Петра Скрипкина двинулся в центр вражеской силы. Подбив технику противника и получив отпор, советская машина тоже загорелась. Члены экипажа вывели раненого командира батальона в безопасное место к медсестрам и другим солдатам. Это заметил немецкий «Тигр» и двинулся в их сторону. Чтобы спасти товарищей, экипаж пылающего Т-34 вместе с Гусевым пошел на таран. Враг был уничтожен вместе с экипажем советского танка.

Автор и идейный вдохновитель проекта — директор школы №13 города Саранска Александр Учеваткин. В творческой копилке руководителя первый художественный фильм на эрзянском языке «Азор» («Хозяин»).

«Я с детства знаком с этим подвигом. Ведь родился и вырос в селе Сабанчеево — на родине лейтенанта. У нас там есть музей имени Ивана Гусева. Поэтому решил, что этот героический поступок может стать сюжетом небольшого фильма под названием «Пламя. Подвиг на Курской дуге». Я связался с начинающим режиссером Маскимом Рыськиным, который недавно выпустил кинокартину «Сволочь». С ним мы ездили в село, изучили документы», — поделился с корреспондентом ФАН Александр.

Самый ценный экспонат сельского музея — личный дневник бойца. С ним Иван делился своими переживаниями и размышлениями о жизни. На пожелтевших страницах откровения о первой влюбленности, книгах и даже стихи. Именно по этим записям команда энтузиастов и подготовила сценарий.

«В своей работе мы опираемся только на записи в дневнике и факты, изложенные в документах саранского музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов и музея-заповедника «Прохоровское поле». Еще наша команда связалась с двоюродным племянником Ивана Гусева, который нам рассказал, как сложилась судьба его братьев и передал нам семейные фотографии.

Фильм «Пламя. Подвиг на Курской дуге» изначально планировали подготовить ко Дню Победы прошлого года. Планам ребят помешала пандемия коронавируса.

Документальные съемки позади, осталось снять художественные сцены. К ним команда приступит в этом месяце.

Ранее ФАН писал о старте проекта «Кинодворик». На большом экране вплоть до июля жители Нижнего Новгорода целыми семьями смогут бесплатно посещать кинотеатры под открытым небом.

россия великая отечественная война мордовия фильм саранск
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