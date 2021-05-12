Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук высказался об уроках казанской трагедии

Москва, 12 мая. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил о необходимости ужесточить российские законы для снижения количества оружия у граждан РФ.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук выразил соболезнования родным и близким жертв нападения на 175-ю гимназию в Казани. Также Столярчук призвал соотечественников извлечь уроки из случившегося.

По его словам, российское законодательство о распространении оружия на территории страны необходимо ужесточить. В ином случае в России увеличится черный рынок, что может привести к наступлению американской действительности, в которой массовые убийства являются нормой. Столярчук пожелал обществу «извлечь правильный урок из ужасной трагедии и предотвратить подобное в будущем».

Вооруженное нападение на школу произошло 11 мая. По версии следствия, 19-летний юноша убил девятерых человек, семеро из которых — дети. Сегодня подозреваемый был отправлен в СИЗО на два месяца, писал ФАН.