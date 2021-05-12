Даня Милохин помогал Насте Ивлеевой выбрать свадебное платье

Москва, 12 мая. Блогер Настя Ивлеева вместе со звездой TikTok Даней Милохиным отправилась в свадебный салон в городе Великие Луки. Знаменитости примерили пышные наряды и показали фото.

Телеведущая разместила на своей странице в Instagram три фотографии в свадебном платье. На примерке с ней были Даня Милохин и еще один блогер — Эльдар Джарахов, они помогали звезде выбрать наряд. Ивлеева надела белоснежное пышное платье, бюст которого украшен блестящими стразами в виде листочков.

Не только звезда интернета надела свадебное платье, но и Милохин. Молодой человек предпочел пышное платье кремового оттенка.

«Выбирали мне с Даней Милохиным свадебное платье. Но что-то пошло не так», — написала блогер.

Снимки рассмешили поклонников знаменитости, но некоторые фолловеры увидели в этом «таинственный намек». Некоторые заметили, что Ивлеева уже давно ходит без обручального кольца, и предположили, что в семье знаменитости случился разлад.

О своих отношениях девушка и ее супруг Элджей ничего не говорят. Пара поженилась в 2019 году.