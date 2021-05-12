Григорий Лепс трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения

Москва, 12 мая. Знаменитый певец и композитор Григорий Лепс с нежностью обратился к младшей дочери Николь в честь ее дня рождения. Девочке исполнилось 14 лет 12 мая.

Трогательное обращение к дочери исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Лепс также показал совместное фото с именинницей, на котором он обнимает позирующую в красном платье девочку.

«Николь, успехов и удачи тебе во всем! Будь здорова и счастлива! Мы тебя любим! С днем рождения, доча!» — оставил теплые пожелания певец.

Подписчики Лепса восхитились красотой его младшей дочери. Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и пожелали девочке всего самого наилучшего.

«Фотка очень хорошая! Дочке счастья и добра»; «У вас очень красивая дочь!»; «С днем рождения красавицу!!!»; «Поздравляю с днем рождения! Желаю Николь счастья, радости, любви, исполнения желаний! Успехов в учебе, радовать маму и папу!» — написали комментаторы.

Многим россиянам Григорий Лепс известен как исполнитель хита «Рюмка водки на столе». Автор песни Евгений Григорьев ранее рассказал, сколько певец заплатил за эту композицию.