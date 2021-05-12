Григорий Лепс трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения

Москва, 12 мая. Знаменитый певец и композитор Григорий Лепс с нежностью обратился к младшей дочери Николь в честь ее дня рождения. Девочке исполнилось 14 лет 12 мая.
Трогательное обращение к дочери исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Лепс также показал совместное фото с именинницей, на котором он обнимает позирующую в красном платье девочку.
«Николь, успехов и удачи тебе во всем! Будь здорова и счастлива! Мы тебя любим! С днем рождения, доча!» — оставил теплые пожелания певец.
Подписчики Лепса восхитились красотой его младшей дочери. Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и пожелали девочке всего самого наилучшего.
«Фотка очень хорошая! Дочке счастья и добра»;
«У вас очень красивая дочь!»;
«С днем рождения красавицу!!!»;
«Поздравляю с днем рождения! Желаю Николь счастья, радости, любви, исполнения желаний! Успехов в учебе, радовать маму и папу!» — написали комментаторы.
Многим россиянам Григорий Лепс известен как исполнитель хита «Рюмка водки на столе». Автор песни Евгений Григорьев ранее рассказал, сколько певец заплатил за эту композицию.