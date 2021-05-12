Прокуратура ЦАР выясняет роль задержанного француза в попытке госпереворота

Банги, 12 мая. Прокурор Центральноафриканской Республики при суде в столице Эрик Дидье Тамбо представил прессе Хуана Реми Киньоло. Французского гражданина подозревают в работе на спецслужбы бывшей метрополии.

Отставного сержанта французской армии задержали сотрудники центральноафриканской полиции. При обыске у мужчины нашли оружие, боеприпасы, военную форму, компьютерное оборудование и крупную сумму денег.

Силовики отметили, что на изъятом жестком диске хранились видеозаписи тренировок боевиков. Это подтверждает участие француза в попытке государственного переворота, которую в декабре 2020 года предпринял экс-президент республики Франсуа Бозизе, заручившийся поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«В 2013 году он отвечал за обучение «Селеки» в лагере Де Ру. Подозреваемый утверждает, что консультирует представителей иностранный прессы в ЦАР, но при обыске у него не обнаружилось ни единой газеты или микрофона», — отметил прокурор.

Киньоло действительно числится в нескольких международных организациях в качестве консультанта. Однако помимо этого он состоял на службе в частной охранной компании Power Security в Банги. Там он занимал пост помощника директора.

Власти африканского государства заявили, что расследование по этому поводу проведут оперативно и беспристрастно. Француз отказался давать показания без адвоката, чей адрес он уже сообщил правоохранителям.

Ранее арест Киньоло подтвердил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. Он уточнил, что службы безопасности республики выясняют все детали относительно преступлений подозреваемого.