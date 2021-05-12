Верховный суд Марий Эл одобрил изъятие недвижимости у осужденного Маркелова

Йошкар-Ола, 12 мая. В Марий Эл Верховный суд поставил точку в разбирательстве касательно имущества бывшего главы республики Леонида Маркелова.

Он был приговорен к 13 годам колонии и штрафу за коррупционные преступления. Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии у Маркелова недостроенного здания в пользу государства. Объект расположен на Ленинском проспекте в городе Йошкар-Ола, его стоимость превышает 110 миллионов рублей, сообщало MediaPotok.

Суд первой инстанции поддержал требование надзорного ведомства. Верховный суд республики отказал в удовлетворении жалобы на данное решение.