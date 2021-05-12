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Генштаб ВС Ирана обвинил Вашингтон в теракте возле школы в Кабуле

Весь мир
Генштаб ВС Ирана обвинил Вашингтон в теракте возле школы в Кабуле
Global Look Press  /  Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency

Тегеран, 12 мая. Тегеран обвинил американские власти в организации теракта 8 мая в районе Дашт-и Барчи в Кабуле. Тогда возле школы Сайид уль-Шухада прогремели три взрыва. По информации главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Бакери, за гибелью учеников стоит Белый дом.

Обвинение прозвучало в интервью главкома ВС Ирана. Он назвал руководство Соединенных Штатов главными террористами, действия которых привели к «мученической смерти и ранениям более 250 студентов и детей» в Кабуле.

«Это ужасное преступление, по сути, является результатом серии тайных и явных попыток Америки скрыть провал своей политики в Афганистане в течение 20 лет позорного присутствия и провала войн через посредников и такфиристов в регионе», — заявил Мохаммад Бакери.

Глава иранского Генерального штаба обвинил Вашингтон в переправке террористических групп из Ирака и Сирии в Афганистан. Бакери утверждает, что это было нужно для подготовки почвы для прекращения вывода американского военного контингента из страны.

Теракт в школе

Генерал Бакери выступил со словами осуждения террористического акта, произошедшего 8 мая. В результате взрыва трех бомб погибли 63 учащихся, еще 150 получили ранения. Афганские власти в свою очередь обвиняют в произошедшем членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

«Талибан должен понимать, что они не достигнут своих злых целей с помощью войны, и если они не перестанут убивать людей, они будут еще больше ненавидеть людей и будут жестко подавлены афганскими силами», — заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

Вместе с тем, ни одна из группировок официально не взяла на себя ответственности за совершение этого преступления. Сами представители движения «Талибан» возлагают вину на боевиков группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

афганистан иран Бакери
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