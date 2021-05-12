Ухудшение прогноза МЭА повлияло на рост нефтяных цен

Париж, 12 мая. Стоимость черного золота увеличивается после публикации нового отчета МЭА.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый отчет по динамике энергетического сектора. После обнародования документа цены на нефть начали расти. Об этом пишет «Прайм».

Представители организации изменили прогноз в сторону ухудшения в части, касающейся спроса на нефть в этом году. Эксперты считают, что спрос на энергоноситель вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки по сравнению с показателями прошлого года. В предыдущем отчете фигурировали цифры на 270 тыс. баррелей в сутки больше.

Авторы документа указывают, что на корректировки оценок повлиял невысокий спрос на нефть в Соединенных Штатах, а также его низкий уровень среди европейских стран в I квартале текущего года. Помимо этого, на пересмотр некоторых прогнозируемых показателей повлияла новая волна коронавируса в Индии.

Специалисты из отдела аналитики ФБА «Экономика сегодня» поделились собственным прогнозом по состоянию отечественной валюты, золота и нефти в ближайшее время.