Daily Mail назвала возможное имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Лондон, 12 мая. Герцоги Сассекские могут дать второму ребенку имя в честь одного из родственников. У супругов большой выбор, но они все еще в раздумьях.

Журналисты выяснили, что девочка, рождение которой ожидается в конце весны или начале лета, может быть названа в честь умершего в апреле герцога Эдинбургского Филиппа. Супруг Елизаветы II был важной фигурой в жизни Гарри. Не исключено, что девочка будет носить имя Филиппа.

Как пишет Daily Mail, ребенок может унаследовать имя Диана (так звали мать принца Гарри) или Елизавета (в честь правящей королевы). Влюбленные, по прогнозам экспертов, задумываются еще над другими именами — в списке, например, числятся Аллегра, Александрия, Грейс, Эмма, Роза, Алиса и Виктория.

Супружеская пара объявила о пополнении в семействе в этом году. У принца Гарри и Меган Маркл в скором времени должна родиться дочь. В мае 2019 года у знаменитой королевской пары появился на свет первенец. Мальчика назвали Арчи. Тогда букмекеры даже не предполагали, что малышу дадут такое имя.