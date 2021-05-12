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Ученые выяснили, как изменилась поверхность Земли с 1960 года

Наука
Ученые выяснили, как изменилась поверхность Земли с 1960 года
pxhere.com

Москва, 12 мая. За последние 60 лет люди значительно изменили поверхность Земли. Велись работы как по вырубке лесов, так и по превращению саванн в места для выпаса скота.

Согласно подсчетам, с 1960 года ландшафт изменился на территории, равной совокупной площади Африки и Европы. Это 43 млн кв. км, что в четыре раза больше, чем считалось ранее, передают исследователи Nature Communications.

Глобальный лесной покров за последние 60 лет уменьшился на 1 млн кв. км. При этом число пахотных земель аналогично увеличилось. Превращению лесов в энергетические ресурсы также способствовали высокие цены на нефть, передает Planet Today.

Природу шаров, размер которых превышает один метр, выявили норвежские ученые. Оказалось, что загадочные предметы являются скоплением сотен тысяч яиц кальмаров Illex coindetii. Такие моллюски наблюдаются по обе стороны Атлантического океана.

земля человек изменения
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