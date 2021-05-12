Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении

Москва, 12 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе. Кроме того, министры обговорили другие темы, представляющие взаимный интерес.

«В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы», — говорится в сообщении.

Ранее глава Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что российский контингент миротворцев в Нагорном Карабахе помог установить мир в регионе. По его словам, российские силы проводят эффективную деятельность в республике, за счет которой в регионе сохраняется стабильная ситуация. Он также добавил, что вопрос продления миротворческой операции ВС РФ в Карабахе детально будут обсуждаться Ереваном после истечения оговоренного ранее срока их присутствия в регионе, передает RT.