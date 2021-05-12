Чехол от телефона стал «сундучком» для хранения наркотиков жителя Владимирской области

Владимир, 12 мая. Мужчина прятал запрещенные вещества в чехле от мобильного телефона. Он стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего жителя Собинского района. Стражи порядка обнаружили при личном досмотре у молодого человека наркотики. Препараты оказались в чехле от мобильного телефона, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Следствие возбудило уголовное дело в отношении задержанного по признакам незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере. Расследование дела продолжается. Специалистам предстоит установить каналы покупки запрещенных веществ.

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