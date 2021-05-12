Совет директоров «Газпром нефти» предложил размер дивидендов за 2020 год

Москва, 12 мая. «Газпром нефть» рекомендовала дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на ценную бумагу. Предложение будет оценено на годовом собрании акционеров 11 июня.

Совет директоров также принял решение организовать годовое собрание акционеров компании и провести его в заочном формате. Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 25 июня.

Уставный капитал «Газпром нефти» состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Главным акционером предприятия выступает «Газпром», под чьим контролем находятся немногим больше 95% акций нефтяной компании.

Совет директоров «Газпрома» накануне утвердил политику в области устойчивого развития, которая закрепляет цели и обязательства концерна по ряду направлений. Об этом говорится в сообщении холдинга.