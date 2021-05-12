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НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях

Весь мир
НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
flickr.com  /  U.S. Army Europe

На огромной территории — от Аляски до Эстонии — военнослужащие стран, входящих в Североатлантический военный альянс, в целом ряде межвидовых учений демонстрируют «сплочение и высокую боевую выучку». Все маневры выполняются под единым замыслом, отраженным в плане проведения стратегических учений Defender Europe — 2021.

Официально нацелены на отработку вариантов действий союзников против «российской агрессии», которую, если читать европейские СМИ, в альянсе ждут буквально со дня на день.

Прошлогодние учения Defender Europe — 2020 фактически были сорваны в результате распространения коронавирусной инфекции, не позволившей осуществить все задуманные мероприятия.

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
Министерство обороны Литвы  / 

Кроме того, по признанию западных экспертов, отработка переброски морскими транспортами большого количества войск с континентальной части США в Европу, предположительно, стала невозможной из-за действий российского флота и дальней авиации, которые, надо отдать им должное, не преминули воспользоваться моментом для отработки методики и тактики борьбы с конвоями.

Предполагается, что в ходе проведения учений Defender Europe — 2021 войска НАТО будут наверстывать упущенное в прошлом году и отрабатывать реагирование на вновь выявленные угрозы.

В частности, как никогда ранее, сегодня получили распространение действия беспилотных боевых аппаратов, выполняющих поставленные задачи как на воде и под водой, так и на земле, и в воздухе.

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
army.mil  / US Army

Northern Edge — 2021

В связи с этим стоит отметить учения Northern Edge — 2021, которые проводятся сейчас в районе Аляски, где ВМС США впервые массово применяют надводные необитаемые боевые катера, подводные аппараты, беспилотные средства воздушной разведки.

Вся эта техника действует в рамках сетецентрической операции, в которой также задействованы авианосная ударная группа с кораблями боевого обеспечения и тактическая авиация с расположенных на Аляске аэродромов. Военные структуры отрабатывают взаимодействие между Индийско-Тихоокеанским командованием США (INDOPACOM), Северным командованием (NORTHCOM) и командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
defense.gov  / 

Все это происходит в непосредственной близости от российской Чукотки, откуда специалисты ВС РФ внимательно наблюдают за происходящим, время от времени реагируя подъемом истребителей-перехватчиков МиГ-31 для опознания приближающихся к границам государства американских разведывательных самолетов.

Strike Warrior

Начиная с 8 мая (когда в Европе принято отмечать дату победы над фашистской Германией) у берегов Соединенного Королевства стартовали крупные военно-морские и военно-воздушные учения стран НАТО под названием Strike Warrior.

По замыслу учений, 31 боевой корабль, три подводные лодки, около 100 самолетов и вертолетов 11 государств — членов альянса будут демонстрировать готовность противостоять российской угрозе на море и в воздухе.

Более 13 тысяч военнослужащих сплотят свои ряды в едином стремлении разбить «агрессора», который, похоже, даже и не думал появляться в этих водах.

Однако новый HMS Queen Elizabeth авианосной многоцелевой группы британских ВМС с кораблями боевого обеспечения и американская амфибийно-десантная группа с универсальным десантным кораблем LPH-2 Ivo Jima во главе вплоть до 20 мая будут искать «русский след» в заданном районе.

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
wikipedia.org  / Federal Government - US Navy

Steadfast Defender — 2021

В рамках учений Steadfast Defender — 2021, которые пройдут в восточной Атлантике и на «сухопутной части» Европы, будут задействованы 18 надводных кораблей и подводная лодка ВМС США, а также четыре тысячи военнослужащих, 12 самолетов, десять танков и 173 бронированные машины.

Основное сосредоточение сухопутных сил произойдет у границ Украины и Молдовы, что, по мнению экспертов, должно показать России решимость альянса в деле поддержки Киева в противостоянии с Москвой.

Будет неправильным смеяться над таким небольшим количеством привлекаемых войск в сравнении, например, с Западным военным округом ВС РФ.

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
kam.lt  / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Здесь речь идет об отработке схем и порядка вывода военных подразделений на исходные позиции, для чего достаточно и десяти танков. В случае необходимости НАТО может выставить значительно большую группировку сил и средств.

Украина направляет в Польшу подразделения своей 26-й артиллерийской бригады. Они примут участие в полевых учениях, в ходе которых украинские военнослужащие будут получать навыки боевого взаимодействия со структурами НАТО.

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
facebook.com  / Міністерство оборони України

Swift Response — 2021

Однако самое интересное происходит сейчас в рамках учений Swift Response — 2021, в которых аэромобильные, воздушно-десантные и десантно-штурмовые подразделения США, Германии, Польши, Румынии и Нидерландов отрабатывают реальную высадку.

Первое массовое десантирование состоялось в ночь с 7 на 8 мая в Эстонии, где на аэродром Нурмси был высажен парашютный десант из состава 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й воздушно-десантной бригады Соединенного Королевства.

НАТО шагает к войне: масштабные учения на всех направлениях
flickr.com  / CC BY-SA 3.0

Как написали эстонские СМИ, при приземлении травмы различной степени получили десять американских военнослужащих, которых доставили в местный госпиталь. Второе десантирование было произведено на военный полигон в Румынии 11 мая.

Но это еще не все. В Эстонии американские артиллеристы на полигоне, находящемся в 100 километрах от российской границы, осуществляют стрельбу реактивными системами залпового огня MLRS, дальность пуска ракет которого составляет порядка 130 км.

Однако в западной прессе почему-то никто не осуждает эти, без сомнения, провокационные действия Вашингтона в отношении России. «Это другое».

россия нато учения алексей суконкин
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