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Адвокат Виолетта Волкова об ответственности за трагедию в Казани и наказании стрелка

Общество
Адвокат Виолетта Волкова об ответственности за трагедию в Казани и наказании стрелка
Федеральное агентство новостей  / 

Трагедия в казанской гимназии унесла жизни девяти человек, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Вооруженное нападение совершил 19-летний Ильяз Галявиев. Сейчас казанский стрелок находится под стражей в ожидании суда.

Каким может быть приговор за столь зверские деяния? Кто еще понесет ответственность за случившееся и зачем в трагедии обвиняют российские спецслужбы? На эти и другие вопросы ответила российский юрист, адвокат Виолетта Волкова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По данным правоохранителей, Галявиеву будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления его психологического состояния. По ее результатам ему будет присвоена степень вменяемости. Если его признают, говоря простым языком, душевнобольным, то за решетку он не попадет.     

Адвокат Виолетта Волкова об ответственности за трагедию в Казани и о наказании стрелка
Global Look Press  / vk.com / region_kazan116

«Если человек невменяемый, его могут вылечить и отпустить. У нас есть няня Бобокулова, которая отрезала голову маленькому ребенку. Она недавно была освобождена, потому что ее дальнейшее содержание в стенах психиатрического стационара было признано нецелесообразным. Если этот стрелок на момент совершения деяния вменяемым не являлся, то он не может быть привлечен к уголовной ответственности», — говорит правозащитница.

Про таких людей в адвокатской практике говорят «неправосубъектен». В таких случаях назначается принудительное лечение, а вот каким оно будет — решит суд: будет ли оно амбулаторным или с постоянным пребыванием в психиатрическом стационаре.

«Если же он будет признан вменяемым, то, учитывая избранный способ преступления и количество загубленных жизней, речь пойдет о пожизненном лишении свободы, что в этом случае более вероятно», — добавила Волкова.

Говорить о мере наказания еще рано. Преступник пойман, он ждет суда, однако в этой трагичной истории много пробелов.

Какими были мотивы содеянного? Почему в руках такого человека оказалось разрешение на оружие и правильно ли повели себя сотрудники 175-ой гимназии? По мнению адвоката Волковой, лучшим криминалистам страны придется пролить свет на произошедшее.

«Проверка будет проведена в отношении многих. Во-первых, охрана: правильно ли она действовала. Конечно, будет проведена проверка администрации школы и системы безопасности. После проведенных экспертиз вынесут процессуальные решения. Следствие будет допрашивать всех лиц, имеющих отношение к этому делу: соседей, родственников, родителей, друзей. Далее — врачи», — говорит адвокат.

Отдельно правозащитница вынесла медицинский вопрос о том, как молодой человек получил разрешение на оружие, ведь необходимо пройти медицинскую комиссию, которая не может быть формальностью. Но, с другой стороны, сейчас справку можно приобрести не выходя из дома, а это уже вопрос уголовного права.  

«Что это, если не преступление? Если справка была куплена, то можно говорить о возбуждении уголовных дел, начиная с халатности и заканчивая взяткой. Будет организована следственная группа, которую укомплектуют лучшими специалистами страны. Обстоятельства происшествия будут установлены, и виновные лица понесут наказание», — заявила Виолетта Волкова.

Адвокат Виолетта Волкова об ответственности за трагедию в Казани и о наказании стрелка
Агентство городских новостей Москва  / Денис Воронин

Не успел закончиться траур по погибшим школьникам, как в Сети то и дело стали появляться заявления от недоблогеров, что якобы во всей трагедии виноваты российские спецслужбы, а кровавое побоище было тщательно спланировано властями. Но самое интересное, что все они прячутся за пределами родной страны.   

По мнению адвоката Волковой, находясь за рубежом, эти лица намеренно пытаются нанести ущерб внутренним интересам страны и с такими людьми необходимо бороться, но главное — в рамках закона.

«Важно понять, каким образом действуют люди. Они могли получить некую информацию от иностранных спецслужб — это одна статья. Люди могут просто клеветать, потому что им так нравится, — это другая статья. Здесь может быть очень большой разбег. Начиная с банальной клеветы и заканчивая преступлением против государственной безопасности. Но в любом случае страна должна защищать свои интересы», — заключила юрист.

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