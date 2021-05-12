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«Черный лебедь» Ближнего Востока: чем грозит обострение конфликта в секторе Газа

Политика
«Черный лебедь» Ближнего Востока: чем грозит обострение конфликта в секторе Газа
Global Look Press  /  Mohammed Talatene / dpa

Очередное обострение палестино-израильского конфликта отражает фундаментальные противоречия двух этно-религиозных общностей и внутренние проблемы Израиля и палестинских территорий, заявил ФАН политолог Сергей Простаков.

Эксперт объяснил, что на сегодняшний день обе стороны конфликта испытывают проблемы с легитимностью власти и удержанием ее в своих руках.

«И израильские власти, и лидеры ХАМАС явно изначально не были против силового сценария, который бы повысил их акции. Тем не менее конфликт зашел уже достаточно далеко, нет никаких гарантий, что он не перерастет в нечто большее, чем случающиеся с периодичностью раз в несколько лет столкновения», — считает политолог.

Простаков подчеркнул, что ситуация осложняется и демографической проблемой внутри самого Израиля, который имеет немалую долю арабского населения, и игрой внешних сил, связанной с изменением внешнеполитического курса Вашингтона.

«Все это может дать неожиданный для всех эффект, став очередным «черным лебедем» Ближнего Востока», — предположил собеседник Федерального агентства новостей.

«Черный лебедь» Ближнего Востока: чем грозит обострение конфликта в секторе Газа
Global Look Press  / Mohammed Talatene / dpa

Политолог считает, что международное вмешательство и ввод миротворцев в сектор Газа позволили бы избежать жертв среди мирного населения. Однако и власти Израиля, и ХАМАС вряд ли пойдут на это и дадут свое согласие.

Напомним, причиной эскалации конфликта стало выселение палестинцев из своих домов в Иерусалиме и атака силовиков на верующих у мечети Аль-Акса. Израильские власти приняли решение с 9 мая полностью закрыть зону рыболовства у его берегов для палестинских моряков до дальнейшего уведомления.

В понедельник начались массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. В ответ израильский ЦАХАЛ начал военную операцию с применением боевой авиации и военных катеров, несущих ударное вооружение, и выпустил ракеты по объектам палестинских радикалов.

По данным на 12 мая, с территории палестинского анклава в сторону Израиля было выпущено более тысячи ракет. Большая часть ракет из сектора Газа сбивается системами ПВО «Железный купол».

израиль палестина простаков палестино-израильский конфликт
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