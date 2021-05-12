Страсбург, 12 мая. Украина нуждается в срочных и масштабных поставках самого современного вооружения западного производства, заявила депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Свое мнение член правящей партии «Слуга народа» и один из представителей украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сформулировала в статье для аналитического цента «Атлантический совет». Данная организация имеет штаб-квартиру в Вашингтоне и прочно аффилирована с Североатлантическим альянсом.

Ясько пишет, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) крайне необходимо самое мощное и современное оружие, причем в большом количестве, дабы отразить «агрессию восточного соседа». Законодатель Рады уверена в двух постулатах одновременно — что Россия якобы напала на Украину еще семь лет назад и при этом готовится к нападению прямо сейчас. Причем никаких доказательств их истинности в статье не приводится.

«Ни Украина, ни ее международные партнеры не могут позволить себе сидеть сложа руки в ожидании следующих шагов Кремля», — сообщила Ясько.

По словам представителя Украины в ПАСЕ, Запад должен «вооружить ВСУ до зубов», дабы они смогли противостоять натиску Российской армии.

Ранее официальные представители России неоднократно и аргументированно разъясняли, что конфликт на востоке Украины обусловлен внутренними причинами. РФ не являлась, не является и не может являться его участником.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отмечал, что преследование оппозиционных политиков на Украине грубейшим образом нарушает все демократические нормы и обладает всеми признаками репрессивной деятельности.