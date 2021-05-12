Сборная России по хоккею со счетом 6:4 победила Швецию в первом матче Чешских игр

Прага, 12 мая. Российские хоккеисты переиграли шведов в первом матче заключительного этапа Евротура.

Сборная России одержала победу над Швецией в стартовом матче Чешских хоккейных игр, которые проходят в Праге. Подопечные Валерия Брагина выиграли у соперника со счетом 6:4.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Игорь Ожиганов, Артем Галимов, а также Антон Бурдасов и Владислав Каменев, оформившие дубли. У шведов забивали Оскар Линдберг, Йеспер Фреден, Филип Холландер и Йонатан Пудас. Второй матч на турнире сборная России проведет 13 мая против Финляндии.

Ранее стало известно, что вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не сыграют за сборную России на чемпионате мира в Риге. В национальную команду голкиперов не отпустил клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».