Подписчики обвинили Даву в лицемерии из-за поездки на место трагедии в Казани

Казань, 12 мая. Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, столкнулся с критикой подписчиков после публикации поста о трагедии в Казани.

Дава рассказал в Instagram Stories, что полетел в Казань на следующий день после атаки стрелка на местную школу. Рэпер посетил мемориал погибшим, созданный у школы, и опубликовал его фото на странице в соцсети.

«Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть... Помним. Любим. Скорбим», — написал блогер.

Поездка Давы на место страшной трагедии внезапно вызвала негативную реакцию некоторых его подписчиков. Пользователи Instagram обвинили рэпера в лицемерии и в попытке пропиариться за счет случившегося.

«Для чего вы туда полетели? Чем вы там можете помочь? Это выглядит, как хайп»; «Специально для хайпа полетел, видно сразу же»; «Трагедия и правда страшная, но от твоего лицемерия не менее неприятно. И пусть миллионы поверят, что тебе искренне не все равно», — написали возмущенные комментаторы.

Однако многие поклонники все же встали на защиту блогера. По мнению этой части подписчиков, Дава поступил благородно, посетив мемориал.

Жертвами трагедии в Казани стали девять человек, большинство из которых — дети. Задержанный после атаки на школу Ильназ Галявиев может получить пожизненный срок.